Da tempo i lavoratori molto qualificati decidono di andarsene dalle città più ricche degli Stati Uniti, come San Francisco, Los Angeles e New York, “ma negli ultimi tre anni questa tendenza si è notevolmente accentuata”, scrive il New York Times. Per un verso è un fatto positivo, perché questi spostamenti fanno crescere città un tempo trascurate. “Ma questa dinamica evidenzia un problema importante in molte aree metropolitane: gli alloggi sono diventati così costosi che anche i professionisti con stipendi alti scelgono di andarsene”. In quelle città l’indignazione ha portato alla nascita di un movimento per incoraggiare la costruzione di nuove case, chiamato Yimby, una sigla che sta per Yes in my back yard (sì nel mio cortile), in contrapposizione a Nimby ( Not in my back yard ).