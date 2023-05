In Bielorussia sono sempre più insistenti le voci sui gravi problemi di salute del presidente Aleksandr Lukašenko, primo alleato del leader russo Vladimir Putin. Apparso indebolito e tremante alle celebrazioni per la sconfitta del nazismo il 9 maggio a Mosca, Lukašenko – che guida il paese con metodi fortemente autoritari dal 1994 – è ricomparso in pubblico solo sei giorni dopo, in un video diffuso da fonti filogovernative, dove parla con un filo di voce e mostra un vistoso bendaggio alla mano. “Nessuno sa esattamente cosa stia succedendo a Lukašenko”, scrive Irina Khalip su Novaja Gazeta Europe. “Ma, per quanto strano, non è questo che conta. Ciò che conta è la reazione dei bielorussi: dopo anni difficilissimi stanno riscoprendo la gioia, fanno battute e commenti caustici sul potere e sembrano pronti a stappare lo champagne”.