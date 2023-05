“Il 16 maggio il presidente conservatore Guillermo Lasso ( nella foto ) si è presentato in parlamento per difendersi dalla messa in stato di accusa avviata dall’opposizione contro di lui”, scrive il sito ecuadoriano Gk. Lasso, che è accusato di appropriazione indebita di fondi da società pubbliche, ha detto che le accuse non hanno nessun fondamento e risalgono al 2018, quando il suo governo non era ancora in carica. Il 17 maggio Lasso è ricorso alla muerte cruzada , un meccanismo che gli permette di sciogliere per decreto il parlamento e di convocare le elezioni presidenziali e legislative entro i prossimi sei mesi.