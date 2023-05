Il presidente Marcelo Rebelo de Sousa, conservatore, ha promulgato il 16 maggio una legge che depenalizza l’eutanasia per i malati terminali. La legge, che era già stata bocciata per tre volte da Rebelo de Sousa e dalla corte costituzionale, è stata di nuovo approvata dal parlamento a maggioranza socialista il 12 maggio, con 129 voti a favore e 81 contrari. L’eutanasia, scrive Público, sarà autorizzata quando il suicidio medicalmente assistito non è praticabile per l’incapacità fisica del paziente.