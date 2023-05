La metropoli di New York affonda al ritmo di uno o due millimetri all’anno, mentre il livello del mare si alza. Secondo Earth’s Future, il processo di subsidenza è dovuto anche al peso degli edifici, in particolare dei grattacieli. Secondo le stime, New York pesa 764 milioni di tonnellate. Alcune zone, tra cui una parte di Manhattan, sono più colpite di altre. Lo studio, basato sulle immagini satellitari, potrebbe essere utile per prevedere il rischio di inondazioni.