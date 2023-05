Il 15 maggio la Commissione europea ha approvato l’accordo da 68,7 miliardi di dollari con cui nel gennaio 2022 la Microsoft ha comprato la Activision Blizzard, un’azienda statunitense che produce e distribuisce videogiochi, scrive la Bbc. Il via libera di Bruxelles è arrivato dopo che il 26 aprile l’operazione era stata bocciata dall’antitrust del Regno Unito, la Competition and markets authority (Cma), convinta che la fusione darà all’azienda fondata da Bill Gates una posizione dominante nel mondo dei videogiochi. La Commissione europea, invece, sostiene che la Microsoft ha risposto in modo soddisfacente alla richiesta di garantire la piena competitività del mercato, in particolare nel segmento dei videogiochi online. L’accordo tuttavia è ancora in bilico, visto che deve ottenere l’approvazione non solo dell’antitrust britannico, ma anche della Federal trade commission (Ftc) statunitense. Una decisione definitiva non dovrebbe arrivare prima della fine del 2023. ◆