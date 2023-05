I dipendenti dell’Abc, l’emittente radiotelevisiva pubblica australiana, sono scesi in piazza a sostegno di Stan Grant, uno dei giornalisti più noti del paese. Durante la diretta dell’incoronazione di Carlo III, il conduttore del talk show Q+A aveva ricordato la brutalità del colonialismo verso i nativi, suoi avi, e per questo era stato attaccato violentemente sui social network. In seguito, in un articolo uscito sul sito dell’Abc, Grant ha annunciato l’addio alla conduzione del programma, accusando l’azienda di “fallimento istituzionale”. Nessuno dei vertici dell’emittente gli ha mostrato solidarietà pubblicamente, scrive il Saturday Paper.