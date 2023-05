◆ Situato sull’altopiano del Tibet, a 3.200 metri d’altitudine, nell’ovest della Cina, il lago Qinghai è un’oasi di biodiversità in mezzo a un’arida steppa. Le variazioni nel livello dell’acqua, inoltre, sono un importante indicatore del cambiamento climatico nella regione. Le due immagini in alto, scattate dai satelliti Landsat 5 e Landsat 9 della Nasa nel luglio 2010 (in alto) e nel luglio 2022 (in basso), mostrano notevoli cambiamenti. Nel 2010 alcuni banchi di sabbia che si estendevano per quasi venticinque chilometri racchiudevano il lago Shadao, un piccolo bacino sulla riva del lago Qinghai. Nel 2022 l’aumento del livello dell’acqua aveva però sommerso gran parte della sabbia, causando la scomparsa dello Shadao.