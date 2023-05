Il 19 maggio la polizia brasiliana ha accusato Marcelo Xavier, ex presidente della Fundação nacional dos povos indígenas (Funai), di aver contribuito all’omicidio dell’antropologo Bruno Pereira e del giornalista britannico Dom Phillips, uccisi a giugno del 2022 mentre stavano facendo delle ricerche nella regione della valle del Javari, in Amazzonia. Anche il vicepresidente della Funai, Alcir Amaral Teixeira, è stato incriminato. “Secondo le autorità, entrambi erano a conoscenza dei rischi che correvano i funzionari della fondazione, ma non hanno preso nessun provvedimento per proteggerli”, scrive Agência Brasil. ◆