Per l’ennesima volta l’Assemblea mondiale della sanità, l’organo di governo dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha rifiutato la richiesta di Taiwan di partecipare come osservatrice alla riunione annuale in programma a Ginevra dal 21 al 30 maggio. Sulla decisione hanno pesato il no della Cina e del Pakistan, scrive il Guardian. Da anni Pechino mette il veto alla partecipazione di Taipei. Il governo dell’isola, con cui solo tredici paesi hanno rapporti diplomatici ufficiali, sottolinea che la sua presenza come osservatore riguarda la salute globale e non dovrebbe essere influenzata dalla politica.