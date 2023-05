Il 26 maggio un tribunale di Singapore ha ordinato al Credit Suisse di pagare 926 milioni di dollari a Bidzina Ivanishvili, ex primo ministro della Georgia e persona più ricca del paese, scrive il New York Times. Ivanishvili aveva già vinto un’altra causa contro la banca svizzera, alle Bermuda, dove nel 2022 gli era stato riconosciuto un risarcimento di 607,5 milioni di dollari. I giudici di Singapore hanno precisato che il risarcimento delle Bermuda va ricalcolato per evitare doppi pagamenti. Il contenzioso tra l’ex primo ministro e il Credit Suisse risale al 2011, quando Ivanishvili fu truffato da un manager della banca, Patrice Lescaudron, che si era impossessato dei soldi di alcuni clienti importanti.