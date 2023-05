Il vaccino contro il covid-19 diventerà presto stagionale, come quello antinfluenzale, scrive Science. Entro la fine di giugno la Food and drug administration (Fda), l’agenzia statunitense per la sicurezza dei medicinali, selezionerà le varianti virali contro le quali sviluppare il vaccino. È possibile che il ceppo originario, quasi scomparso, non sia preso in considerazione. I principali obiettivi saranno le varianti omicron, in particolare quelle del tipo Xbb, che si stanno diffondendo in questa fase.