La terapia con il farmaco ribociclib dopo la rimozione chirurgica della forma più comune di cancro al seno sembra ridurre del 25 per cento il rischio di recidiva. È emerso da uno studio presentato al congresso annuale dell’American society of clinical oncology a Chicago, negli Stati Uniti, in cui più di cinquemila pazienti con cancro al primo stadio hr positivo o her2 negativo hanno ricevuto la terapia ormonale combinata con il ribociclib o la terapia ormonale standard. Il ribociclib, scrive il Guardian, agisce su alcune proteine coinvolte nella crescita delle cellule tumorali.