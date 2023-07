Dal 1 luglio in Australia l’mdma e la psilocibina, il principio attivo dei funghi allucinogeni ( nella foto ), sono in vendita come prodotti per la cura di alcuni disturbi psichiatrici (per esempio lo stress post-traumatico e la depressione resistente ad altre terapie). A febbraio l’agenzia dei prodotti terapeutici aveva sorpreso tutti autorizzando, dietro prescrizione medica, la vendita delle sostanze. The Age scrive che il Royal australian and New Zealand college of psychiatrists, l’ente che forma e rappresenta gli psichiatri nei due paesi, ha avvertito che le sostanze allucinogene non sono una cura miracolosa e ha invitato a usarle con cautela, anche perché il loro impiego è ancora in fase di studio.