◆ Ogni anno da marzo a maggio alcune parti dei Paesi Bassi si trasformano in un mare di fiori dai colori accesi, visibile nelle foto satellitari delle campagne olandesi. Migliaia di persone visitano il paese per ammirare i suoi campi fioriti. La loro meta principale è la regione dei bulbi (Bollenstreek), sulla costa del mare del Nord. La stagione dei fiori comincia a marzo con i crochi viola, seguiti dai giacinti e dai narcisi, e si conclude dopo che i tulipani hanno raggiunto il picco della fioritura alla fine di aprile. Molti turisti si dirigono verso le città a sud di Amsterdam, come Lisse (soprannominata “il villaggio dei fiori”). Ma è a nordest della capitale che si trovano alcuni dei più grandi campi di fiori del paese.