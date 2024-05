Il senato del North Carolina ha approvato un disegno di legge che, secondo i suoi sostenitori, aiuterà a reprimere un problema per la polizia: i manifestanti che indossano maschere. “Era ora che questa follia fosse almeno contrastata, se non fermata”, ha detto lo sponsor della legge, il senatore Buck Newton. Altri, come la senatrice Lisa Grafstein, non sono d’accordo. Ha definito “assurdo” il disegno di legge, che vieta tutte le maschere in pubblico, anche se indossate per ragioni mediche. La senatrice Natasha Marcus ha chiesto ai suoi colleghi: “È davvero così minaccioso vedere con la maschera un paziente che sta facendo la chemioterapia?”.