◆ L’estate del 2023 è stata la più calda degli ultimi duemila anni. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Nature che ha preso in esame le regioni temperate dell’emisfero settentrionale. Gli autori hanno confrontato le temperature dell’anno scorso e quelle delle estati precedenti in più modi. Rispetto alle misurazioni dirette fatte nel periodo tra il 1850 e il 1900, i mesi estivi del 2023 sono stati in media più caldi di 2,07 gradi. Secondo i ricercatori il dato è allarmante perché dimostra che “l’obiettivo più ambizioso dell’accordo di Parigi del 2015, che prevedeva di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, è già stato superato”.