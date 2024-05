L’autorità di regolamentazione dei mezzi d’informazione della Corea del Sud (Knsc) ha dichiarato che vieterà Friendly father , la canzone di propaganda nordcoreana che glorifica il dittatore Kim Jong-un, scrive la Bbc. Dopo l’uscita all’inizio di aprile, il video del brano è diventato virale su TikTok, trasformandosi in un contenuto di tendenza sia per la melodia sia per il montaggio delle immagini, in cui si vede un Kim sorridente e amato dal popolo. “È un tipico contenuto legato alla guerra psicologica contro la Corea del Sud”, ha affermato la Knsc, annunciando il blocco immediato di 29 versioni del video in rete. Secondo l’organo di controllo di Seoul, Friendly father viola la legge sudcoreana sulla sicurezza nazionale.