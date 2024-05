Come previsto, il 28 maggio il parlamento georgiano ha respinto il veto della presidente Salome Zourabichvili alla contestata legge che impone alle ong e mezzi d’informazione finanziati dall’estero di registrarsi come “portatori di interessi di paesi stranieri”. La norma entrerà in vigore entro 60 giorni e potrebbe ostacolare il processo d’integrazione della Georgia nell’Unione europea. Ma l’opposizione europeista e democratica sembra determinata a continuare la protesta, che va avanti con manifestazioni quotidiane da due mesi, scrive la Bbc.