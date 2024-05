I figli e le figlie di persone immigrate possono sentirsi in colpa perché hanno più opportunità dei loro genitori. In particolare, spiega la psicoterapeuta Sahaj Kaur Kohli sul Washington Post , molti di quelli che cominciano un percorso di psicoterapia soffrono per aver cercato aiuto, perché pensano che i loro problemi siano poco importanti rispetto a quelli che hanno affrontato i genitori. Ma “il dolore e la sofferenza non sono in competizione”, afferma Kaur Kohli, che tratta spesso questo tema nel suo blog Brown girl therapy.