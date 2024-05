Uno studio potrebbe aver risolto il mistero sulle origini della Blattella germanica. Questo scarafaggio vive in molte aree antropizzate, ma non è mai stato trovato in un ambiente naturale. È stato osservato per la prima volta in Europa circa 250 anni fa, nei depositi alimentari degli eserciti durante la guerra dei sette anni. In realtà la Blattella germanica sembra provenire dall’Asia. I ricercatori hanno analizzato il dna di esemplariprelevati in 17 paesi. Ricostruendo l’albero genealogico, il parente più vicino è risultato essere la Blattella asahinai, che vive in India orientale e in Birmania. Probabilmente questa specie ha cominciato a colonizzare gli insediamenti umani circa 2.100 anni fa, parallelamente allo sviluppo dell’agricoltura e all’urbanizzazione, per poi diffondersi in Asia occidentale grazie ai movimenti commerciali e militari.L’arrivo in Europa, più o meno quattrocento anni fa, è stato probabilmente facilitato dalle attività delle Compagnie delle Indie britannica e olandese. Dopo aver raggiunto l’Asia sudorientale, l’Africa e la Cina, circa un secolo fa è arrivato anche nelle Americhe. La diffusione di questo insetto, che ama gli ambienti umidi e caldi, è stata favorita anche dall’adozione degli impianti idrici e di riscaldamento nelle abitazioni. ◆