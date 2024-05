“ Il 26 e 27 maggio i primi ministri del Giappone e della Cina, Fumio Kishida e Li Qiang, hanno preso parte a un vertice tripartito a Seoul (nella foto), in Corea del Sud, accolti dal presidente Yoon Suk-yeol”, scrive Hankyoreh. Il summit, che non si teneva da quasi cinque anni, aveva l’obiettivo di rafforzare la cooperazione economica dei tre paesi e discutere di un accordo di libero scambio. Ma serviva anche a ribadire l’impegno dei governi di Tokyo, Pechino e Seoul per la “denuclearizzazione della penisola coreana per la pace e la stabilità nella regione”. La questione, ufficialmente non all’ordine del giorno, è stata affrontata in seguito all’annuncio il 27 maggio del fallimento del lancio del satellite spia nordcoreano Malligyong-1-1.