Il 3 giugno il governo australiano ha ordinato allo Yuxiao Fund, un fondo legato all’uomo d’affari cinese Wu Tao, e ad altre aziende finanziarie associate di vendere tutte le loro quote nella Northern Minerals, un’azienda mineraria australiana specializzata in terre rare, un gruppo di diciassette elementi chimici fondamentali per la fabbricazione di molti prodotti tecnologici. La decisione è stata motivata con la necessità di tutelare gli interessi nazionali. Come spiega il Financial Times, “l’Australia considera le terre rare una parte fondamentale del suo piano per i minerali strategici e vuole aiutare le aziende locali a sviluppare il settore senza dipendere dalla Cina”.