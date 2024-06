“Il presidente Joe Biden regolarizzerà circa 500mila persone che non hanno un permesso di soggiorno ma sono sposate con cittadini o cittadine statunitensi”, scrive Time. Inoltre la Casa Bianca accelererà il rilascio dei permessi di lavoro per gli immigrati che hanno ottenuto un diploma d’istruzione superiore negli Stati Uniti e hanno ricevuto un’offerta d’impiego. “L’immigrazione è un tema delicato per Biden, alle prese con le critiche del Partito repubblicano, che lo accusa di non riuscire a gestire la crisi alla frontiera, e degli elettori di sinistra, indignati per altre decisioni della sua amministrazione”. Il 4 giugno il presidente aveva annunciato un inasprimento della politica migratoria degli Stati Uniti, con la chiusura temporanea del confine con il Messico a chi non ha i documenti in regola.