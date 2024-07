Negli Stati Uniti il 7 luglio l’azienda aeronautica Boeing ha raggiunto un accordo con il dipartimento di giustizia accettando di dichiararsi colpevole dell’accusa di frode in relazione ai gravi incidenti aerei del 2018 in Indonesia e del 2019 in Etiopia, che hanno causato 346 morti. La Boeing pagherà una multa di 243,6 milioni di dollari e spenderà 455 milioni di dollari nei prossimi tre anni per migliorare la sicurezza dei suoi aerei. Le famiglie delle vittime, però, insistono affinché le responsabilità dell’azienda siano accertate in un processo. Secondo il settimanale The Economist la Boeing non era “mai caduta così in basso” e il danno alla sua reputazione è molto grave. ◆