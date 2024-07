Russia Il 19 luglio il tribunale di Kazan, in Russia, ha condannato la giornalista russo-statunitense Alsu Kurmasheva a sei anni e mezzo di prigione per i suoi articoli sull’invasione dell’Ucraina. “Il processo a porte chiuse e la condanna sono una parodia della giustizia”, ha detto il direttore di Radio Free Europe/Radio Liberty, il sito d’informazione per cui lavora Kurmasheva.