Il 23 luglio il partito di sinistra radicale La France insoumise ha presentato in parlamento un progetto di legge per abrogare la discussa riforma delle pensioni approvata nel 2023, che ha aumentato l’età pensionabile da 62 a 64 anni. Come spiega la Reuters, cancellare la riforma voluta dal presidente Emmanuel Macron è uno dei principali obiettivi della coalizione di sinistra che il 7 luglio ha vinto le elezioni legislative.