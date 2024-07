Alcuni topi sono stati modificati geneticamente per farli vivere più a lungo. Gli animali privati della capacità di produrre la proteina IL-11, che stimola l’infiammazione, hanno vissuto il 25 per cento in più e godevano di una salute migliore, con un riduzione del declino metabolico e di altri disturbi legati all’invecchiamento. Resta da capire se effetti simili possano essere ottenuti anche negli esseri umani, scrive Nature.