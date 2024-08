Durante le Olimpiadi di Parigi 2024 il tuffatore britannico Tom Daley è stato spesso fotografato mentre lavorava a maglia. Daley ha affermato che è un modo per calmarsi e gestire lo stress. I benefici di questa attività per la salute mentale sono noti, scrive The Conversation. I movimenti ritmici e ripetitivi favoriscono una sensazione di equilibrio e controllo. Questa attività viene usata a scopi terapeutici anche per trattare la depressione, combattere il declino cognitivo e il dolore e per domare i pensieri intrusivi .