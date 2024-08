In occasione del terzo anniversario della conquista di Kabul da parte dei taliban, la rivista online **The Diplomat **ha visitato il paese per documentare la condizione femminile. “L’Afghanistan è l’unico stato al mondo in cui alle ragazze viene sistematicamente negato l’accesso all’istruzione secondaria. Questa situazione va avanti dal ritorno dei taliban al potere, nell’agosto 2021. Le ragazze non possono frequentare la scuola oltre la sesta classe (l’ultimo anno delle primarie). Questa politica ha privato quasi 1,4 milioni di giovani del loro diritto all’istruzione, condannando la nazione a un futuro desolante”.