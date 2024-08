Tra il 26 e il 27 agosto l’Ucraina è stata bersaglio di una serie di attacchi russi con droni e missili in risposta all’offensiva di Kiev in territorio russo. Sono state colpite la capitale e altre regioni del paese. I bombardamenti hanno provocato la morte di almeno sette persone e il ferimento di oltre trenta, e hanno preso di mira soprattutto le infrastrutture civili, tra cui scuole, ospedali e impianti per la produzione di energia. Nel frattempo prosegue l’incursione ucraina in Russia. Secondo fonti militare russe le truppe di Kiev stanno cercando di penetrare anche nella regione di Belgorod. Il presidente Volodymyr Zelenskyj, scrive il Kyiv Independent, ha annunciato il 27 agosto a Kiev che a settembre presenterà al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ai candidati alle presidenziali statunitensi di novembre un “piano per la vittoria”, tra cui rientra anche l’offensiva in corso nella regione russa di Kursk. ◆