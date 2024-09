Plastica Uno studio pubblicato su Nature ha realizzato un inventario dell’inquinamento da plastica, elaborando con l’aiuto dell’intelligenza artificiale i dati sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti in più di 50mila centri urbani. La ricerca ha stimato che nel 2020 siano state disperse nell’ambiente più di cinquanta milioni di tonnellate di macroplastiche (frammenti di più di cinque millimetri di diametro). Nei paesi industrializzati l’abbandono di plastica nell’ambiente è la principale fonte d’inquinamento, mentre nel sud globale il problema è la mancanza di sistemi di raccolta. Gli autori sperano che l’inventario possa essere utile alla stesura dell’accordo globale contro l’inquinamento da plastica, attualmente in fase di negoziazione. Nella foto: plastica in un fiume a Dacca, in Bangladesh