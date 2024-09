Per molti il cricket è una delle eredità meno dolorose dell’imperialismo britannico, uno sport che unisce ricchi inglesi e giocatori delle baraccopoli di Kingston in Giamaica o Kolkata in India. Ma a Monfalcone il cricket è diventato un caso politico. In questo paese del nordest d’Italia circa un terzo dei 28mila abitanti è di origine bengalese. Quasi tutti gli uomini sono arrivati qui per lavorare nei cantieri navali e molti sono appassionati di cricket. Eppure non possono praticarlo, racconta Sani Bhuiyan, consigliere comunale del Partito democratico (Pd): “Il cricket è vietato, se giochi rischi una multa”. Quando la polizia municipale ha cominciato a fare le multe Anna Maria Cisint, della Lega, era ancora sindaca di Monfalcone. Ha negato che all’origine dei provvedimenti ci fosse la non italianità del cricket o il fatto che molti dei praticanti siano immigrati: “È solo che in alcuni spazi pubblici, come succede ovunque, sono vietati atti potenzialmente capaci di danneggiare cose o ferire persone”. La palla da cricket è indubbiamente dura e può essere lanciata a grande velocità da battitori abili, ma è altrettanto vero che vicino a Monfalcone, un’amministrazione del Pd non ha avuto difficoltà a trovare una sede per un torneo.