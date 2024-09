Astronomia Il campo gravitazionale terrestre catturerà una seconda “luna” che, a partire dal 29 settembre, percorrerà in due mesi un’orbita a ferro di cavallo attorno alla Terra. Si tratta del piccolo asteroide 2024 PT5, individuato dalla Nasa nella fascia Arjuna, un gruppo di corpi rocciosi la cui orbita è vicina a quella terrestre. Research Notes of the AAS spiega che 2024 PT5 è troppo piccolo per essere visibile a occhio nudo o con telescopi amatoriali: ha un diametro di appena dieci metri. Nel 1981 e nel 2022 altri due corpi celesti hanno orbitato brevemente intorno il nostro pianeta.