Incendi Due persone sono morte in un incendio che ha distrutto più di cinquemila ettari e provocato l’evacuazione di diversi centri abitati vicino a Corinto, in Grecia (nella foto). ◆ Il governo boliviano ha dichiarato lo stato di calamità a causa degli incendi nelle province di Santa Cruz e Beni.

Orchidee Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Biotropica, è possibile migliorare la protezione delle orchidee selvatiche del Vietnam. Le orchidee (nella foto un’orchidea scarpetta di Venere) sono minacciate dalla raccolta eccessiva e dai controlli insufficienti. Secondo i ricercatori, le persone non hanno idea che raccogliere le orchidee sia dannoso per le specie, e sono convinte che in Vietnam questi fiori siano molto abbondanti e che la loro sopravvivenza non sia a rischio. Sarebbe quindi necessario aumentare la consapevolezza della popolazione, per esempio con campagne sui social media.