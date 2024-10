Il 9 ottobre in Mozambico 17 milioni di persone saranno chiamate a votare per il parlamento e il presidente. Il capo di stato uscente, Filipe Nyusi (nella foto), del Fronte di liberazione del Mozambico (Frelimo, al potere dal 1975), non può ricandidarsi perché ha già compiuto due mandati. Sarà quindi una corsa a quattro, osserva il sito sudafricano News24. Il Frelimo ha puntato su un candidato di 47 anni, Daniel Chapo, ex presentatore di radio e tv, e docente di diritto costituzionale. Governatore della provincia di Inhambane (sud), può contare sul sostegno del partito che ha dominato la politica mozambicana dall’indipendenza.