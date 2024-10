Più del 70 per cento delle persone ha paura di parlare in pubblico. Ci sono alcune tecniche per superare l’ansia, scrive Psychology Today. Prima di tutto bisognerebbe spostare l’attenzione da se stessi alle persone che si hanno davanti per far arrivare il messaggio. Spesso si sottovaluta l’apprezzamento degli altri: invece di sentirsi criticati è bene ricordarsi che il pubblico ci sostiene più di quanto pensiamo. Infine, può essere liberatorio considerare che in quel momento ci sono cose molto più importanti di noi.