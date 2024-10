Sono ripresi in Belgio i negoziati per la formazione del governo federale, interrotti da settimane in attesa delle elezioni amministrative che si sono svolte il 13 ottobre, scrive Le Soir. Il partito del nazionalista fiammingo e sindaco di Anversa Bart De Wever (nella foto) , la Nuova alleanza fiamminga, è stato il più votato. Dopo le legislative del 9 giugno De Wever era stato designato dal re Filippo a formare una coalizione di governo.