Il Partito socialdemocratico lituano (Lsdp) ha vinto il secondo turno delle elezioni legislative, conquistando 32 dei 63 seggi in palio, seguito dall’Unione della patria della premier uscente Ingrida Šimonytė. Come spiega Delfi, l’Lsdp ha 52 seggi sui 141 del parlamento, ma non la maggioranza assoluta. Dovrà quindi provare a formare un’alleanza di governo, alla cui testa potrebbe esserci la leader del partito Vilija Blinkevičiūtė ( nella foto ).