◆L’isola di Onekotan fa parte dell’arcipelago delle Curili, che si estende tra la penisola della Kamčatka in Russia e l’isola di Hokkaido, in Giappone. Questa foto, scattata da un astronauta a bordo della Stazione spaziale internazionale, mostra il vulcano Krenitsyn, nella parte meridionale dell’isola. L’angolo obliquo accentua le caratteristiche del terreno. L’immagine è stata ruotata per minimizzare un’illusione ottica chiamata inversione dei rilievi.