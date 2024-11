Le fibre nervose che trasportano la sensazione di dolore e le cellule del sistema immunitario sono entrambe coinvolte nell’endometriosi, una malattia ginecologica che colpisce circa 190 milioni di donne. È il risultato di uno studio sui topi che suggerisce anche un modo per sviluppare un trattamento. Lo studio ha individuato un percorso molecolare che non solo contribuisce a provocare la sensazione di dolore causata dall’endometriosi, ma aggrava anche la malattia. “L’endometriosi colpisce circa il 10 per cento delle donne in età riproduttiva e gli attuali trattamenti spesso non bastano ad alleviare i sintomi e hanno effetti collaterali a breve o lungo termine”, scrive Science Translational Medicine, che ha pubblicato lo studio. Il trattamento dei topi con farmaci che bloccano questo percorso molecolare ha portato a una riduzione del dolore e delle dimensioni delle lesioni. Secondo i ricercatori è necessario condurre ulteriori studi per valutare se è possibile sviluppare una terapia per le donne. ◆