I cani si scrollano quando sono bagnati per rimuovere i liquidi e conservare energia e calore. Una ricerca pubblicata su Science ha scoperto che questo comportamento, osservato anche in gatti, topi e orsi, è un riflesso automatico innescato dai meccanorecettori cutanei c-ltmr. Questi recettori si attivano in risposta a stimoli anche minimi sulla pelle, come gocce d’acqua o presenza di parassiti. Il comportamento scompare quando manca il gene piezo2, cruciale per il senso del tatto.