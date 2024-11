Coralli È stato scoperto un corallo così grande che può essere visto dallo spazio, scrive National Geographic. È stato individuato a ottobre da una spedizione del progetto National Geographic Society’s Pristine Seas nell’oceano Pacifico meridionale, vicino alle isole Salomone, e potrebbe essere il più grande al mondo. Si pensa che sia formato da quasi un miliardo di polipi geneticamente identici della specie Pavona clavus che vivono in colonia. Il corallo (nella foto) si trova su un fondale sabbioso e potrebbe avere trecento anni. La scoperta potrebbe favorire l’istituzione di una nuova area marina protetta. Le barriere coralline sono minacciate in tutto il mondo a causa del cambiamento climatico, dell’inquinamento e di altri fattori.

Frane Una frana ha travolto un battello sul fiume Tsiribihina, in Madagascar, uccidendo 16 passeggeri.

Tempeste Il tifone Man-yi ha investito il nord delle Filippine, causando gravi danni e uccidendo almeno otto persone. Nell’ultimo mese l’arcipelago è stato colpito da sei tifoni, che hanno provocato più di 170 vittime. ◆ La tempesta tropicale Sara ha causato la morte di almeno sette persone in America centrale e nei Caraibi.

Inquinamento Le autorità di New Delhi, in India, hanno ordinato la chiusura delle scuole primarie a causa dell’inquinamento dell’aria, dovuto all’uso dei combustibili fossili e agli incendi appiccati dopo il raccolto nelle campagne.

Elefanti Secondo uno studio pubblicato su Pnas, tra il 1964 e il 2016 le popolazioni delle due specie di elefante africano si sono ridotte del 77 per cento, soprattutto a causa del bracconaggio e della distruzione del loro habitat legata alle attività umane. Gli elefanti di foresta (Loxodonta cyclotis, nella foto) sono diminuiti del 90 per cento. La situazione peggiore è nel nord del continente, mentre in Africa meridionale alcune popolazioni sono tornate a crescere grazie agli sforzi di conservazione. Secondo un altro studio nel 2016 le due specie insieme contavano tra i 415mila e i 540mila esemplari.