Svezia Il governo ha chiesto a una nave cargo cinese di tornare in acque territoriali svedesi per collaborare alle indagini sulla rottura di due cavi sottomarini per le telecomunicazioni, avvenuta nella notte tra il 17 e il 18 novembre. Al momento dell’incidente, che secondo alcuni è stato un sabotaggio, la Yi Peng 3 era in navigazione nella zona in cui si trovano i cavi tranciati, nel mar Baltico.