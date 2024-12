La scoperta di due nuovi casi di influenza aviaria H5n1 in persone che non avevano avuto contatti apparenti con animali infetti aumenta i timori che il virus possa innescare una nuova pandemia, scrive New Scientist. La maggior parte dei contagi confermati negli Stati Uniti è legata agli allevamenti di bovini, ma l’analisi dei campioni prelevati dai due casi mostra delle mutazioni che in futuro potrebbero permettere al virus di passare da un umano all’altro.