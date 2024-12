Google DeepMind ha sviluppato GenCast, il primo sistema di previsione meteorologica basato sull’intelligenza artificiale, che supera del 20 per cento l’accuratezza del modello usato dal centro europeo per le previsioni meteo. GenCast produce risultati più rapidi e più precisi, prevedendo eventi estremi come gli uragani con 15 giorni di anticipo. I suoi ideatori spiegano su Nature che per addestrare GenCast sono stati usati 40 anni di dati meteo: temperatura, umidità, pressione e altre variabili.