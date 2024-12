Pechino schiera delle forze di sicurezza private in Birmania per proteggere i suoi interessi nel paese dilaniato dalla guerra civile, scrive Asia Times. Il governo cinese e la giunta militare birmana stanno creando una società di sicurezza congiunta per proteggere i progetti infrastrutturali e il personale cinese impegnato nella realizzazione di una ferrovia e due oleodotti che collegano Kunming, in Cina, a Kyaukphyu, sulla costa dello stato birmano del Rakhine, dove Pechino sta costruendo un porto. Uno sviluppo estremamente preoccupante per tutte le parti coinvolte, scrive Asia Times. Nel paese sarebbero già operative quattro società di sicurezza private cinesi, ma quella congiunta amplierà la portata e il numero delle operazioni. Nella foto il capo della giunta birmana Min Aung Hlaing