Fiction

’Pemi Aguda Ghostroots Storie ambientate in una Lagos alternativa, dove il soprannaturale rende comune l’impossibile. Aguda si segnala come una voce importante nella narrativa speculativa.

Mary Jo Bang A film in which I play everyone Le poesie dell’ultima raccolta di Bang, la nona dell’autrice, sono piene di piacere, colore, suono e luce. E di tormento.

Olga Tokarczuk Empuzjon Nel 1913, in una casa di cura nell’attuale Polonia, una ragazza scopre che ogni anno in una vicina foresta viene fatto a pezzi un uomo. Il romanzo contrappone la natura alla società, con particolare attenzione alle differenze di genere.

Venita Blackburn Dead in Long Beach, California Punto di vista particolare sulla morte e la perdita: la storia di una donna che si spaccia per il fratello suicida è raccontata da macchine dotate di intelligenza artificiale.

Yasmin Zaher The coin La protagonista di questo romanzo sul capitale e le sue conseguenze è un’insegnante palestinese di New York che oscilla tra lo sbiadito consumismo americano e il senso di colpa dello sradicamento.

Lev Grossman The bright sword Grossman si riprende la leggenda di re Artù per seguire le vicende di un cavaliere che partecipa alla ricostruzione di Camelot dopo la morte del re.

Kelly Link The book of love Un insegnante di magia resuscita tre adolescenti e gli affida una serie di compiti per restare vivi. Il primo romanzo di una maestra del racconto breve ridefinisce il fantasy.

Nilanjana Roy Black river Romanzo geniale, brutale e incredibilmente emozionante sull’omicidio di un bambino di otto anni nell’India rurale. I meccanismi del giallo sono usati per esaminare in profondità i mali di un paese intero.

Miranda July A quattro zampe La protagonista senza nome di un romanzo comico ed esplicito pianifica un viaggio attraverso gli Stati Uniti ma finisce in un motel e comincia una relazione strana ma appassionata con un uomo più giovane che lavora in un autonoleggio.

Ellie Smith, The New York Times/Contrasto

Paul Muldoon Joy in service on rue Tagore L’ultima raccolta di poesie di Muldoon ne conferma l’abilità di combinare riferimenti oscuri con liriche fluide e vivaci.

Sally Rooney Intermezzo Il tema principale del romanzo, come in tutte le opere di Rooney, è l’amore nelle sue tante sfaccettature e i dettagli minuziosi dell’innamorarsi e del disamorarsi.

Vinson Cunningham Great expectations In questo notevole esordio, un assistente nero in una campagna elettorale statunitense osserva con freddezza le persone che aspirano al potere che cercano di entrare in contatto con un candidato molto simile a Barack Obama.

Vivian Le, The New York Times/Contrasto

Mohamed Mbougar Sarr Il silenzio del coro Romanzo polifonico su settantadue migranti che si stabiliscono in un piccolo paese siciliano. Sarr non segue solo i nuovi arrivati, ma esplora anche la vita interiore degli abitanti del paesino.

Vajra Chandrasekera Rakesfall Libro in dieci parti, unite da un motivo ricorrente: le anime tornano nel tempo interrogandosi su come sopportare il fascismo e uccidere i re.

Sofia Samatar The practice, the horizon and the chain Scritta con grazia, questa favola è ambientata in un lontano futuro, su astronavi stratificate in rigide gerarchie sociali.

Casey McQuiston The pairing Dall’autrice di Rosso, bianco e sangue blu: Theo e Kit, due ex che non si vedono da anni dopo una separazione disastrosa, si ritrovano insieme in un tour gastronomico in Europa.

Diane Oliver Neighbors and other stories Potente raccolta postuma di un’autrice scomparsa a 22 anni nel 1966. Il quotidiano di famiglie nere alle prese con le rigide leggi segregazioniste, conosciute come Jim Crow laws.

Diane Seuss Modern poetry Questi testi dimostrano come la vita quotidiana possa diventare materia poetica e come la poesia possa essere una parte vitale dell’esistenza moderna.

Louise Erdrich The mighty red Al centro di questo romanzo c’è un triangolo amoroso in una fattoria del North Dakota durante la crisi economica del 2008-2009. È una riflessione tanto sul crollo finanziario e la distruzione ambientale quanto sulle persone maggiormente colpite da queste devastazioni.

Andrea Mantovani, The New York Times/Contrasto

Cat Sebastian You should be so lucky Una storia sulla perdita dell’amore e sulla sconfitta nel baseball, ma anche sulla scoperta di un amore inaspettato.

Tommy Orange Stelle vaganti In parte prequel e in parte sequel di Non qui non altrove, il libro segue un giovane sopravvissuto a un massacro di nativi americani nell’ottocento.

Dinaw Mengestu Someone like us Un giornalista di origini etiopi dovrebbe trascorrere il Natale con la famiglia in Virginia. Invece si ritrova a Chicago, a indagare sull’uomo che potrebbe essere suo padre.

Non fiction

Steve Coll

The Achilles trap

Dai primi giorni al potere di Saddam Hussein all’invasione statunitense dell’Iraq nel marzo del 2003, guidati dalle registrazioni audio di incontri di alto livello che il dittatore “registrava con la stessa assiduità di Richard Nixon”.

Phil Elwood

All the worst humans

Ricordi di un ex esperto di pubbliche relazioni per ricchi e corrotti: viscidamente divertente, pieno di furfanti, cocktail e pistole ci conduce in un mondo losco e amorale.

Becca Rothfeld

All things are too small

Rothfeld è critica di saggistica per il Washington Post. I suoi interessi spaziano in molte direzioni, ma questi scritti sono accomunati da un appello perché ci sia più eccesso in ogni cosa, soprattutto nel pensiero.

Jonathan Haidt

La generazione ansiosa

Haidt, assolutista digitale, si concentra su quelli che considera i pericoli della tecnologia per i giovani. Niente sconti per i social media.

Ina Garten

Be ready when the luck happens

Ina Garten fa sembrare tutto semplice, nei libri di ricette e negli show di Food Network. In questa autobiografia rivela quanto impegno e quanta fortuna siano stati necessari per raggiungere il successo.

Henry Louis Gates Jr.

The black box

Lo studioso di Harvard esplora il modo in cui gli scrittori afroamericani hanno usato la parola scritta per plasmare la propria realtà, nonostante le restrizioni imposte dall’esterno.

Aaron Robertson

The black utopians

La fattoria dei nonni di Robertson, in una città fondata da ex schiavi dopo la guerra civile, è il punto di partenza per un’esplorazione dell’utopia nel pensiero e nella vita degli afroamericani.

Susannah Gibson

The bluestockings

Le bluestockings, scrittrici e intellettuali britanniche, hanno trasgredito le convenzioni sessiste per studiare, scrivere libri e animare la scena letteraria del Regno Unito.

Adam Higginbotham

Challenger

Higginbotham ha cura di umanizzare i protagonisti coinvolti nel disastro dello space shuttle del 1986, pur concentrandosi sulla lunga serie di errori che hanno segnato la missione.

Michelle T. King

Chop fry watch learn

Biografia di Fu Pei-mei, la leggendaria cuoca di Taipei che ha insegnato a generazioni di persone a cucinare i piatti di tutta la Cina.

Eliza Griswold

Circle of hope

Mentre molte congregazioni evangeliche si spostavano a destra, la Circle of hope di Filadelfia è diventata più progressista. Una scelta che ha avuto conseguenze negative.

Philip Gefter

Cocktails with George and Martha

Gefter ci porta dietro le quinte dell’adattamento cinematografico del successo di Edward Albee, Chi ha paura di Virigina Woolf?

József Debreczeni

Crematorio freddo

Agghiacciante memoir di un giornalista e poeta ungherese internato ad Auschwitz. Pubblicato nel 1950, il racconto è rimasto sconosciuto per anni, a causa della guerra fredda.

Connie Chung

Connie

Divertente racconto dei trionfi e delle delusioni della carriera di Chung nel giornalismo radiotelevisivo, che ha raggiunto il suo apice quando è diventata conduttrice di Cbs Evening News insieme a Dan Rather.

Emily Nussbaum

Cue the sun!

Appassionata e godibile storia delle origini dei reality show scritta dalla giornalista del New Yorker.

Guy TrebayDo something

Un veterano del giornalismo racconta una New York perduta, in cui conosceva tutti. Vademecum e lettera d’amore a una Gotham scomparsa.

Charles King

Every valley

King usa il Messiah di Handel come fulcro i cui raggi s’irradiano verso una serie di forze storiche e personalità di rilievo che hanno caratterizzato la Gran Bretagna del settecento.

Jonathan Blitzer

Everyone who is gone is here

Saggio che traccia una linea diretta tra la politica estera degli Stati Uniti in America Centrale e l’attuale crisi dei migranti.

Alexandra Fuller

Fi

Nel suo quinto libro di memorie, Fuller descrive la morte improvvisa del figlio di ventun anni.

Emily Witt

Health and safety

Il crollo della scena underground di Brooklyn durante la pandemia s’intreccia alle vicende personali e al lavoro come giornalista di Witt durante la prima amministrazione Trump.

Atossa Araxia Abrahamian

The hidden globe

Giornalista cresciuta a Ginevra, Abrahamian esamina la diffusione di porti franchi, zone franche e altri “domini extraterritoriali”, tutti creati per favorire persone o paesi ricchi.

Lucy Sante

I heard her call my name

Sante, che per decenni è stata un’importante critica letteraria e culturale, ripercorre qui la sua transizione di genere avvenuta in tarda età.