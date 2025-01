Charlie Dunlop School of Biological Sciences/UC Irvine

La cartilagine del naso e dell’orecchio è diversa da quella presente nelle articolazioni. Una ricerca pubblicata su Science spiega che ha una struttura unica, simile al pluriball usato per l’imballaggio, con cellule ricche di grassi collegate da una sottile rete proteica che rendono il tessuto più morbido ed elastico. A differenza delle cellule adipose, la lipocartilagine (nell’immagine) non cambia in base alla disponibilità di cibo. Il tessuto potrebbe avere applicazioni nella medicina rigenerativa.