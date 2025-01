Un uomo di cui non sono state rese note le generalità ha percorso più di 32 chilometri aggrappato tra due carrozze di un treno ad alta velocità tedesco. È uscito dall’avventura indenne. Il passeggero, un ungherese di 40 anni, era sceso durante una fermata a Ingolstadt, in Baviera, per fumare una sigaretta, quando il treno ha chiuso le porte ed è ripartito, raggiungendo presto la velocità di 280 chilometri all’ora. L’uomo ha detto di averlo fatto perché i suoi bagagli erano rimasti a bordo.